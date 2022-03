Biden nel '97: "La Nato non deve allargarsi". Il video che dà ragione a Putin

"Rischieremmo la risposta ostile della Russia"

“Annettere alla Nato gli Stati Baltici sarebbe l’unica mossa che rischierebbe di provocare una riposta vigorosa e ostile da parte della Russia e spostare gli equilibri tra Russia e Usa”. Così affermava, il 20 giugno 1997, Joe Biden, allora senatore del Delaware.

In un discorso al Consiglio Atlantico, l’attuale presidente USA spiegava i pericoli legati al possibile ingresso nella Nato dei Paesi ex sovietici. Eppure, nel 2004 l’alleanza atlantica ha aperto le porte a Lituania, Lettonia ed Estonia, insieme a Romania, Repubblica Ceca e Bulgaria. Il video dell'intervento di Biden, riproposto dal sito della rivista americana Newsweek, fa davvero vedere sotto una luce diversa il conflitto in corso in Ucraina che – secondo la tesi di Putin – ha preso origine proprio dalla possibilità che Kiev fosse ammessa nella Nato.



Biden in 1997 affermava che l'unica cosa che potrebbe provocare una "vigorosa e ostile reazione russa sarebbe quella di espandere la Nato fino agli stati Baltici



