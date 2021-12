Biden, quanti soldi dal colosso Walmart: tanti saluti alle critiche dei Dem

Il colosso Walmart tra i principali finanziatori dei Dem di Biden

Joe Biden il capitalista. Il presidente degli Stati Uniti sta flirtando con Walmart, un vero e proprio colosso a stelle e strisce che in passato aveva più volte criticato. Ora, però, in un momento di difficoltà e con il midterm che si avvicina, vanno bene anche i finanziamenti di chi in passato secondo Biden non tutelava la classe media. Ne scrive il Fatto Quotidiano, che spiega come il colosso del commercio al dettaglio sia ormai divenuto un grande finanziatore del Partito democratico.

Secondo i dati forniti a Politico da Open Secrets, spiega il Fatto, "nel 2016 Walmart diede 1,32 milioni di dollari ai Repubblicani e solo 358.500 dollari ai Democratici; nel 2020, ha foraggiato le due campagne allo stesso modo, con 596 mila dollari. E i Democratici, che in passato non accettavano soldi dall’azienda, ora sono inclini a farlo: anche con l’intervento di lobbisti, l’azienda ha trovato ascolto presso il partito e i membri del Congresso". Nonostante le tante polemiche del passato sulla mancata tutela delle minoranze o altri aspetti sulle paghe dei lavoratori, Biden apre le porte a Walmart.