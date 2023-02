Biden sfida i repubblicani: "Voglio finire il lavoro". E avverte la Cina

Joe Biden si è dimostrato ottimista nel suo discorso al Congresso, ma la sua popolarità scende in picchiata

Joe Biden ha presentato il programma di governo per gli ultimi due anni del suo mandato alla Casa Bianca, in un clima teso, a causa degli ultimi sondaggi non proprio favorevoli e davanti a un Congresso dove i repubblicani hanno il controllo di una delle Camere.

Biden ha tentato di tendere la mano ai repubblicani, ha rinnovato il sostegno all'Ucraina e ha messo in guardia la Cina, per non dire che l'ha minacciata.

Un'ora e dieci minuti di discorso tenuto con vigore: Biden ha risposto alle contestazioni di alcuni e si è dimostrato teso ma ottimista. Il suo discorso si può considerare il lancio della campagna elettorale, visto che vuole ricandidarsi anche nel 2024.

Biden ammonisce la Cina : "Mai una buona idea scommettere contro gli Usa"