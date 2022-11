Biden vuole petrolio, Khashoggi scordato. Stabilità l'immunità per bin Salman

Washington stabilisce l'immunità per Mohamed bin Salman nel processo Khashoggi

L'amministrazione Biden ha stabilito che il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman (MbS) gode dell'immunità nella causa dell'ex fidanzata di Jamal Khashoggi, il dissidente saudita che fu ucciso e smembrato nel consolato del regno a Istanbul nell'ottobre 2018.

La Cia ritiene che il mandante dell'omicidio fosse stato proprio MbS, da anni leader di fatto della petromonarchia. Il principe, di recente nominato primo ministro, aveva inizialmente negato ogni coinvolgimento per poi ammettere che l'omicidio era avvenuto "sotto la sua responsabilità".

"Jamal oggi è morto di nuovo", ha scritto Cengiz su Twitter, "pensavamo che forse ci sarebbe stata una luce di giustizia dagli Usa ma, ancora una volta, il denaro è venuto prima. Questo è un mondo che io e Jamal non conosciamo".

I legali del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno spiegato che l'amministrazione ha "stabilito che l'imputato bin Salman, in quanto capo in carica di un governo straniero, gode in quanto capo di Stato dell'immunità presso la giurisdizione dei tribunali statunitensi in conseguenza di questo ruolo".

Il principe ereditario era stato nominato primo ministro dal padre, il re Salman, lo scorso settembre, una nomina descritta da funzionari del regno come in linea con le responsabilità già esercitate da MbS.

"Il decreto reale non lascia dubbi sul fatto che il Principe della Corona abbia il diritto all'immunità sulla base del suo status", avevano affermato gli avvocati di Bin Salman in una petizione dello scorso 3 ottobre nella quale avevano chiesto alla corte distrettuale di Washington di archiviare il caso.

In un documento depositato presso la corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, i legali del dipartimento di Giustizia avevano scritto che "la dottrina sull'immunità dei capi di Stato è ben consolidata nel diritto consuetudinario internazionale".

"Questa è una considerazione legale fatta dal Dipartimento di Stato sulla base di principi di diritto consuetudinario internazionale di lunga data e ben consolidati", ha sottolineato in una nota un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca.

Khashoggi aveva espresso forti critiche nei confronti di Bin Salman in alcuni editoriali pubblicati sul Washington Post. Il dissidente si era recato al consolato saudita di Istanbul, dove gli era stata tesa una trappola, per ottenere i documenti che gli servivano per sposare Cengiz, cittadina turca.