Bolivia choc, bus si scontra con un pick-up e precipita in un burrone. Almeno 25 morti

Bolivia: bus si scontra con un pick-up e precipita in un burrone, 25 morti

Almeno 25 persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite quando un autobus del trasporto pubblico è caduto in un burrone dopo essersi scontrato con un altro veicolo sull'autostrada che collega le regioni boliviane di Potosí e Oruro.

Morto l'autista del bus e tutti i passeggeri

"L'autista del furgone è stato trasportato in ospedale, mentre l'autista dell'autobus è morto, così come altri passeggeri, tra cui anziani, bambini e donne", ha affermato il procuratore dipartimentale di Potosí, Gonzalo Aparicio, in un comunicato stampa.

Tempi lunghi per recuperare le vittime

L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino nei pressi della cittadina di Lenas, a circa 90 chilometri dalla città di Potosí, quando l'autobus si è scontrato con un pick-up che procedeva nella direzione opposta, ha riferito ai media il portavoce del Comando dipartimentale di polizia della regione, Limberth Choque, secondo cui il luogo in cui è caduto l'autobus "è di difficile accesso", per cui si prevede che il recupero dei corpi delle vittime richiederà tempo.

Arrestato l'autista del pick-up

Le circostanze della collisione sono ancora sconosciute, ma l'autista del pick-up, che si trova in ospedale, "è stato arrestato per ordine del procuratore", ha aggiunto Choque.

Quarto incindente stradale grave nelle ultime due settimane: i precedenti

Si tratta del quarto incidente stradale grave nel Paese nelle ultime due settimane: il 17 febbraio un autobus di un'altra compagnia di trasporti è caduto in un burrone, provocando almeno 28 morti e 20 feriti, sempre sulla strada tra Potosí e Oruro.

Il 25 febbraio, altre 12 persone sono morte e quattro sono rimaste ferite quando un camion che trasportava ambulanti si è ribaltato dopo essersi scontrato con le barriere di un ponte in una zona rurale di Oruro. Sabato, due autobus si sono scontrati frontalmente, provocando 37 morti e 30 feriti nei pressi della città di Uyuni, a Potosí, dove si trova l'omonima salina, una delle principali attrazioni turistiche della Bolivia e il più grande giacimento di litio del paese andino. Tra le vittime ci sono almeno sette cittadini peruviani, tra cui tre minorenni.

Secondo i dati ufficiali, ogni anno sulle strade boliviane si verificano incidenti che causano circa 1.400 morti e 40.000 feriti, dovuti per lo più a errori umani.