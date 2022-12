Boris Johnson, altro che vita da premier: a fare l'oratore incassa oltre 1mln

Regno Unito, Boris Johnson da premier a oratore: la nuova vita dell'ex leader del Partito conservatore tra conferenze e incontri

Era il 7 luglio 2022 quando Boris Johnson ha rassegnato le sue dimissioni da leader del Partito conservatore e da premier, dopo che un'ondata di defezioni ha fatto collassare il suo governo. L'ex premier in un discorso alla nazione a Downing Street aveva assicurato “il massimo sostegno” al nuovo leader, aggiungendo: “Sto per rinunciare al miglior lavoro del mondo, ma nessuno è indispensabile”.

Tant'è che, nonostante il “dolore” e il dispiacere di lasciare la carica da leader, il tanto discusso BoJo non ha perso tempo a rifarsi una vita (più che redditizia). Secondo infatti quanto scrive l'Agi l'ex premier, da quando ha ufficialmente lasciato Downing Street, ha guadagnato oltre un milione di sterline facendo conferenze in giro per il mondo. E la sua agenda è ora più fitta che mai.

Come si legge nei documenti ufficiali forniti al Parlamento, racconta l'Agi, BoJo il mese scorso ha ricevuto oltre 750 mila sterline per tre discorsi pronunciati rispettivamente a una riunione della società di investment banking Centerview Partners, a un evento dell'Hindustan Times e in occasione di un appuntamento organizzato dalla Cnn a Lisbona.