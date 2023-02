Brexit, Sunak-von der Leyen: il giorno decisivo per l'intesa. Molti i rischi

Brexit, si cerca l'intesa sull'Irlanda del Nord. Vertice decisivo Ue-Uk

Giornata cruciale per il Regno Unito, la presidente dell'Ue Ursula von der Leyen sarà a Londra per siglare l'intesa definitiva tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla Brexit. L'atteso vertice si svolgerà nella capitale inglese, ma sarà solo l’inizio di un’altra enorme diatriba che potrebbe provocare grosse conseguenze. Sono diversi giorni - si legge su Repubblica - che si registra un'accelerazione nei negoziati sul Protocollo Irlanda del Nord/Irlanda, l'intesa commerciale di fine 2020 necessaria a mantenere l'apertura del delicato confine terrestre tra l'Ulster (Gb) e la Repubblica d'Irlanda (Ue) dopo l'uscita del Regno Unito dall'Ue con la Brexit.

Ripetuti incontri ci sono stati nei giorni scorsi anche tra il vice presidente della Commissione europea Maros Sefcovic e i ministri degli esteri Gb James Cleverly e dell'Irlanda del Nord Chris Heaton-Harris. Tra i nodi da risolvere i controlli doganali, di supervisione e di controllo sulla circolazione delle merci, oltre che al tema delle imposte indirette applicabili alle merci in ingresso nell'Ue. Sul primo ministro incombe la rivolta dei tory euroscettici e soprattutto degli unionisti di Belfast. Raggiungere un accordo con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sarebbe una vittoria per il primo ministro britannico Rishi Sunak, ma non la fine dei suoi guai. Un giorno importante comunque per la Brexit.