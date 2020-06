Brexit: Ue e Johnson, fine periodo transitorio a dicembre 2020

Brexit: il Regno Unito non chiede proroga del periodo transitorio. Terminerà il 31 dicembre

L'Unione Europea e il Regno Unito "hanno preso atto della decisione del Regno Unito di non chiedere alcuna proroga del periodo di transizione che terminerà quindi il 31 dicembre 2020, così come stabilito nelle disposizioni dell'Accordo di recesso". Lo hanno detto in una dichiarazione congiunta i leader delle istituzioni Ue, Charles Michel, Ursula von der Leyen e David Sassoli, e il premier britannico Boris Johnson, dopo un vertice in teleconferenza. Il Vertice è stato organizzato per fare il punto sui progressi realizzati finora nella trattativa sulle relazioni future tral'UE e il Regno Unito e, concordare le prossime azioni da intraprendere per l'avanzamento dei negoziati. Ue e Regno Unito hanno riaffermato la loro intenzione di "lavorare sodo per la realizzazione di una relazione che funzioni nell'interesse dei cittadini sia dell'Unione che del Regno Unito".