Canale di Suez: corsa contro per sbloccare una nave rimasta incastrata

Canale di Suez: corsa contro il tempo per sbloccare la nave portacontainer "One Orpheus"

La navigazione nella parte orientale del Canale di Suez è stata sospesa dopo la collisione di una nave portacontainer contro un ponte. Secondo quanto ha riferito la televisione di stato egiziana Al Qahera News, l'Autorità del Canale di Suez, che gestisce la tratta marittima, è intervenuta con rimorchiatori subito dopo che la nave si era scontrata con il ponte Mansi, all'altezza della città di Ismailia, nel nuovo tratto del canale, di fatto incastrandosi nel Canale e provocando un temporaneo blocco della navigazione.

Protagonista dell'accaduto è stata la portacontainer 'One Orpheus' , battente bandiera di Singapore, il cui timone, secondo quanto riferito dall'Autorità, ha subito un cedimento strutturale proprio mentre attraversava il Canale, cedimento che ha fatto urtare la nave contro il ponte. Ben quattro rimorchiatori sono stati dispiegati per rimuovere la 'One Orpheus' e cercare di ripristinare la situazione.

L'ultimo intoppo in questo snodo cruciale del commercio globale risale alla fine di agosto, quando un'altra collisione tra due petroliere portò alla sospensione della navigazione per alcune ore. Il Canale di Suez, un'importante fonte di entrate in valuta estera per l'Egitto, è stato teatro di almeno otto incidenti quest'anno, sebbene non tutti abbiano interrotto il traffico.

L'evento più grave è avvenuto nel marzo 2021, quando la nave portacontainer "Ever Given" bloccò il passaggio marittimo, con i suoi 400 metri di lunghezza e 18.000 container a bordo, provocando un enorme ingorgo.

Il presidente dell'autorità di gestione del canale, Osama Rabie, ha assicurato che "la navigazione non sarà influenzata da questa situazione di emergenza" anche perché per il momento è stato possibile dirottare parzialmente il traffico su un'altra rotta. La 'One Orpheus', faceva parte di un convoglio partito da Singapore e diretto nei Paesi Bassi.