Chi è Kash Patel, il fedelissimo nominato da Trump nuovo direttore dell'FBI

"Un brillante avvocato, investigatore e combattente per 'America First' che ha trascorso la sua carriera denunciando la corruzione, difendendo la giustizia e proteggendo il popolo americano": con queste parole il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che intende nominare il fedelissimo Kash Patel direttore dell'Fbi, che sostituirà l'attuale capo del Bureau Chris Wray.

Affinché Patel possa assumere l'incarico, Wray dovrebbe dare volontariamente le dimissioni o essere licenziato da Trump, dal momento che il suo incarico scade nel 2027, ma il neo presidente nel suo post non ha chiesto le dimissioni dell’attuale capo dell’Fbi. Wray era stato nominato dallo stesso Trump nel 20217 per un mandato di 10 anni, dopo il licenziamento di James Comey.

Il 44enne Patel ha ricoperto ruoli di intelligence e difesa nel primo mandato di Trump, tra cui capo dello staff del segretario alla difesa. È stato anche designato dal tycoon come rappresentante della National Archives and Records Administration. Avvocato e convinto sostenitore di Trump, Patel è salito alla ribalta come assistente dell'ex deputato repubblicano Devin Nunes della California, combattendo l'indagine sull'interferenza russa nelle elezioni del 2016. Ha prestato servizio nel Consiglio per la sicurezza nazionale di Trump, poi come consigliere senior del direttore ad interim dell'intelligence nazionale Ric Grenell e, in seguito, come capo dello staff del segretario alla Difesa ad interim Christopher Miller.