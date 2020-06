CICC, webinar: "Opportunità di sviluppo per le aziende italiane in Cina"

La Camera di Commercio Italiana in Cina annuncia l'evento webinar: "Opportunità di sviluppo per le aziende italiane in Cina: eccellenze italiane come punto di partenza per la ripresa".

L’Ambasciata d’Italia nella R.P.C., il Consolato Generale d’Italia a Shanghai e la Camera di Commercio Italiana in Cina hanno congiuntamente organizzato in data 8 giugno 2020 il webinar per la comunità d’affari italiana in Cina: "Opportunità di sviluppo per le aziende italiane in Cina: eccellenze italiane come punto di partenza per la ripresa".

L’obiettivo dell’evento è stato quello di fornire una panoramica riguardo al sentiment di un campione di aziende italiane localizzate in Cina in risposta all’impatto che la pandemia COVID-19 ha avuto sulle stesse e di identificare potenziali opportunità di business future nei loro settori di appartenenza.

La prima parte del webinar ha coinvolto i rappresentanti delle istituzioni italiane attive su territorio cinese per fornire un aggiornamento sulle azioni politico-istituzionali e gli strumenti/servizi messi a disposizione dagli stessi a favore delle imprese. L’evento è stato aperto dall’Ambasciatore d’Italia nella R.P.C., a seguire è intervenuto il Direttore dell’Ufficio di Coordinamento Promozione del Made in Italy dell’Agenzia ITA-ICE, Dott.ssa Maria Ines Aronadio e il Dott. Marco Ferioli Head of SACE & APAC Region.

Nella seconda parte del webinar è stata data parola alle aziende. Partendo dai settori maggiormente rappresentati nella comunità d’affari italiana in Cina, quali componentistica di filiera, automotive e meccanica, energia, farmaceutica, agroalimentare, lifestyle & fashion, il Presidente della Camera di Commercio italiana in Cina Paolo Bazzoni ha moderato il dialogo tra i rappresentanti delle seguenti imprese: