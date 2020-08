Cina, Di Maio incontra l'omologo Wang Yi. A Roma anche attivista di Hong Kong

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, incontrerà oggi a Villa Madama, l'omologo cinese, Wang Yi. Lo comunica la Farnesina.

HONG KONG: ATTIVISTA PRO-DEMOCRAZIA NATHAN LAW OGGI A ROMA

Nathan Law, uno dei principali attivisti per la democrazia di Hong Kong attualmente in esilio, sarò oggi a Roma, in concomitanza con la visita del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che sarà ricevuto dal titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Law, si legge sul suo account Twitter, sarà davanti alla Farnesina e chiederà di essere ricevuto da Di Maio. Invitato a Roma dal senatore di Forza Italia Lucio Malan e dalla radicale Laura Harth, entrambi membri dell'Alleanza Inter-Parlamentare sulla Cina, Law assieme a Joshua Wong è stato fra i fondatori del movimento studentesco per la democrazia Demosisto.

CINA: GRIMOLDI (LEGA), 'INCONTRO DI MAIO-WANG SIA OCCASIONE PER DIRE NO A G5 CINESE'

"Auspico che l'improvviso meeting tra il nostro ministro degli Esteri, Di Maio, ed il suo omologo cinese, WANG, non consista solo nella solita genuflessione al padrone cinese ma sia l'occasione per dire un no definitivo dell'Italia al 5G cinese, dimostrando la nostra fedeltà e lealtà storica alla Nato". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega, componente della Commissione Esteri della Camera e presidente della delegazione italiana all'Osce. "Non solo, auspico che questo incontro serva per esortare il regime comunista cinese al rispetto dei diritti dei cittadini di Hong-Kong, del Tibet e per chiedere spiegazioni sui famigerati campi di concentramento dove sono reclusi uiguri e oppositori politici. Se così non fosse, l'Italia del Governo giallorosso sembrerebbe collusa e complice del regime comunista".