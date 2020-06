Coronavirus Cina, Pechino chiude tutte le scuole primarie e secondarie

Cina: Pechino innalza livello di allerta, chiuse scuole

La municipalita' di Pechinoha deciso di innalzare il livello di risposta all'emergenza epidemica dal terzo al secondo livello piu' alto e di chiudere le scuole, sui timori di una diffusione del contagio da Covid-19 dopo il focolaio diffusosi dal mercato all'ingrosso Xinfadi, nel distretto di Fengtai, che ha provocato 106 casi accertati nella capitale cinese. Lo ha comunicato il vice segretario generale della municipalita' di Pechino, Chen Bei, in una nota diffusa dai media statali. Da domani, saranno chiuse tutte le scuole primarie e secondarie e riprenderanno le lezioni on line e verra' sospeso anche il ritorno in aula degli studenti delle universita'. Non verranno invece, chiusi gli uffici, anche se verra' incoraggiato il lavoro da casa.

Coronavirus: Pechino, "prenderemo le misure piu' decise"

La municipalita' di Pechinopromette di prendere "le misure piu' decise" per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, dopo l'ultimo focolaio sviluppatosi nel mercato all'ingrosso Xinfadi, nel distretto di Fengtai. Lo ha dichiarato il portavoce della municipalita' di Pechino, Xu Hejian, nella conferenza stampa serale. "Dobbiamo fare un buon lavoro e associare le forniture", ha aggiunto. Secondo gli ultimi dati presentati in serata, dei 106 contagi registrati a Pechino da giovedi' a oggi, 78 sono stati rilevati nel distretto di Fengtai, dove si trova il mercato Xinfadi, e nove dei sedici distretti di Pechino hanno registrato almeno un caso di contagio. In serata, Pechino ha anche innalzato le misure anti-epidemia in cinque aree della citta', portando a quota 27 le aree a medio rischio di contagio, oltre all'area di Huaxiang, nel distretto di Fengtai, l'unica, a oggi, a essere considerata ad alto rischio.