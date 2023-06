Xi riceve il "vecchio amico" Bill Gates. Blinken snobbato, Biden all'angolo

Cina-Usa, Xi riceve Bill Gates e snobba (per ora) Blinken

"Lei è il primo amico americano che ho incontrato quest'anno". Xi Jinping ha accolto così Bill Gates a Pechino, nel primo ricevimento concesso a un imprenditore privato straniero da diversi anni, di certo da prima della pandemia di Covid-19. Un incontro volto a rassicurare gli investitori americani e internazionali ma anche e soprattutto a puntellare la retorica cinese nei rapporti con gli Stati Uniti. Secondo quanto racconta Pechino, i privati e le imprese statunitense sono ben liete di mantenere il rapporto con la Cina e il "problema" è rappresentato solo dalla politica e dal Pentagono, che esacerba gli animi.

Come a ribadire che il disaccoppiamento o la "riduzione del rischio" non li vuole nessuno, se non la Casa Bianca o il parlamento americano impegnato in una gara a chi è più anti cinese e volto al contenimento di Pechino, fenomeno che rischia però di travolgere gli interessi di diverse aziende americane. Significativo che l'incontro con Gates arrivi a 48 ore di distanza dall'atteso arrivo a Pechino di Antony Blinken, il segretario di Stato che ha rifissato la sua visita dopo la cancellazione di quella di febbraio a causa della vicenda del presunto pallone spia. ll tutto mentre sottotraccia si starebbe lavorando alla possibile partecipazione fisica di Xi al summit Apec (Asia-Pacifico) in programma a novembre a San Francisco.

Se non ci dovessero essere grandi crisi, Xi si presenterà per la prima volta negli Usa a distanza di 5 anni e dai tempi della visita a Donald Trump. E lo farebbe nella città simbolo della diaspora cinese negli Stati Uniti. Un evento che ptorebbe assumere una portata molto rilevante nei rapporti bilaterali e non solo.

Il possibile viaggio di Xi a San Francisco e la sfilata di imprenditori americani a Pechino

Ma intanto si parte da Gates. Secondo i media statali cinesi, Xi ha “espresso apprezzamento per Gates e per l’impegno a lungo termine della sua fondazione nel promuovere la riduzione della povertà globale, la salute, lo sviluppo, il benessere pubblico e la beneficenza”. Gates – che ha lasciato definitivamente Microsoft nel 2020 – è arrivato in Cina per incontrare alcuni partner della sua fondazione nonprofit, la Bill & Melissa Gates Foundation. Giovedì aveva poi tenuto un discorso al Global Health Drug Discovery Institute (GHDDI), un ente senza scopo di lucro fondato nel 2016 in sinergia tra la fondazione di Gates, la Tsinghua University e il governo municipale di Pechino per finanziare la ricerca nello sviluppo di farmaci e nuove tecnologie mediche.

Come riportato dal South China Morning Post, al GHDDI l’imprenditore americano ha elogiato i successi della Cina in materia di “salute, agricoltura, alimentazione e riduzione della povertà”, dicendosi fiducioso che la Repubblica popolare “svolgerà un ruolo ancora più importante” nell’affrontare i problemi globali di oggi, dal cambiamento climatico alle disuguaglianze sanitarie.

L'ultimo incontro tra Xi e Gates risaliva al 2015, quando si erano incontrati a margine del forum di Boao nella provincia di Hainan. All'inizio del 2020, Xi ha scritto una lettera a Gates ringraziando lui e la Bill & Melinda Gates Foundation per aver promesso assistenza alla Cina, tra cui 5 milioni di dollari per la lotta del Paese contro il Covid-19.

L'incontro segna la fine di una lunga pausa di Xi negli ultimi anni dall'incontrare imprenditori privati e leader d'azienda stranieri, dopo che il presidente cinese ha smesso di viaggiare all'estero per quasi tre anni, quando la Cina ha chiuso le frontiere durante la pandemia. Diversi amministratori delegati stranieri hanno visitato la Cina da quando è stata riaperta all'inizio di quest'anno, ma la maggior parte di essi ha incontrato principalmente i ministri del governo.

Il premier Li Qiang ha incontrato un gruppo di amministratori delegati stranieri, tra cui Tim Cook di Apple, a marzo, mentre Elon Musk di Tesla ha incontrato il vicepremier Ding Xuexiang il mese scorso. Non Xi, però, che ha concesso questo "onore" solo a Gates e proprio a due giorni dall'arrivo di Blinken. Il ricevimento del capo della diplomazia americana da parte del presidente cinese non è stato ancora ufficializzato. Il mancato incontro darebbe un segnale ancora più forte sulla prospettiva di Pechino nelle relazioni bilaterali: sì all'imprenditoria e no alla politica, cercando di fare leva sulla prima dimensione per cambiare la rotta della seconda.