Cina, Xi Jinping continua le purghe. "Sparito" anche il ministro della Difesa

Il generale Li Shangfu rimosso dal ruolo di ministro della Difesa

Il ministro della Difesa cinese Li Shangfu è sotto inchiesta e potrebbe essere stato destituito. Lo afferma il Financial Times che riporta fonti americane secondo cui la caduta in disgrazia di Li spiegherebbe l'improvviso forfait dato dal ministro a un incontro con i leader della difesa vietnamiti la scorsa settimana. L'assenza di Li dalla scena pubblica dura da più di due settimane.Il ministro, 65 anni, avrebbe dovuto partecipare a un incontro annuale sulla cooperazione in materia di difesa ospitato dal Vietnam al confine con la Cina il 7 e 8 settembre, ma l'incontro è stato rinviato dopo che Pechino aveva detto ad Hanoi, giorni prima dell'evento, che il ministro aveva "problemi di salute".

Come scrive la Stampa, "la rimozione di Li avrebbe un significato forte anche dal punto di vista simbolico. La sua nomina era servita alla Cina per mostrare vicinanza a Mosca, ma anche per segnalare agli Usa di non essere disposta a cedere alle sanzioni. Rivendicando di fatto l’orgoglio della scelta dei propri uomini. A giugno, Li ha evitato l’incontro col segretario della Difesa Lloyd Austin allo Shangri-La Dialogue di Singapore. E il rifiuto alla piena riapertura del dialogo in materia di difesa è stata sin qui giustificata proprio con la mancata rimozione delle sanzioni contro Li".

La vicenda si aggiunge peraltro alla rimozione per motivi non chiariti del ministro degli Esteri Qin Gang e al siluramento improvviso dei vertici delle forze missilistiche. Segnale che Xi è molto indaffarato in casa.