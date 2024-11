Commissione Ue, lo scrutinio finale sulla squadra di Von der Leyen: "La libertà europea non sarà gratuita". E su Fitto: "Una mia scelta per importanza"

Ue, voto di fiducia per la nuova Commissione: Von der Leyen cerca la maggioranza

Oggi, mercoledì 27 novembre, il Parlamento europeo si riunisce in seduta plenaria a Strasburgo per votare la fiducia alla nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Il voto, previsto alle ore 12, avverrà tramite appello nominale dei 720 eurodeputati. Von der Leyen punta a superare la maggioranza semplice richiesta per l’approvazione, con il Partito Popolare Europeo (centrodestra) che dovrebbe votare compatto a favore. Tuttavia, non mancano le incognite: alcuni membri dei Socialisti, che in passato l’hanno sostenuta, potrebbero opporsi, mentre Fratelli d’Italia, che fa parte del gruppo Conservatore e aveva votato contro la sua rielezione a luglio, ha annunciato il proprio sostegno al nuovo esecutivo.

Il risultato del voto determinerà l’avvio ufficiale del nuovo collegio dei commissari scelto dalla presidente, che aveva ottenuto 401 voti segreti alla sua rielezione il 18 luglio scorso.

"Dobbiamo fare scelte difficili e restare uniti"

"La nostra lotta per la libertà potrebbe sembrare diversa rispetto alle generazioni passate. Ma la posta in gioco è altrettanto alta. E, onorevoli membri, queste libertà non saranno gratuite. Significheranno fare scelte difficili. Significheranno investire massicciamente nella nostra sicurezza e prosperità. E soprattutto significherà restare uniti e fedeli ai nostri valori. Trovare modi per lavorare insieme e superare la frammentazione. Questo è ciò per cui io, e tutte le 26 donne e uomini con me, ci impegneremo ogni singolo giorno. Siamo pronti a metterci al lavoro immediatamente".

"Lavorerò con tutte le forze pro-Ue"

"Nelle ultime settimane, avete esaminato attentamente ogni membro di questo Collegio. Avete testato la loro idoneità per i lavori che svolgeranno. So che non è stato facile. Ma superare le divisioni e forgiare compromessi è il segno distintivo di ogni democrazia viva. E il mio messaggio oggi è che vogliamo lavorare con voi in questo spirito. Saremo guidati dalle Linee guida politiche votate da questa Camera. E dalle lettere di missione, in cui affronterò le preoccupazioni che avete sollevato nelle audizioni. E come ho detto prima del voto di luglio, lavoreremo con tutte le forze democratiche pro-europee in questa Camera. E come ho fatto nel mio primo mandato, lavorerò sempre dal centro. Perché tutti vogliamo il meglio per l'Europa e il meglio per gli europei. Quindi ora è il momento di unirci".

"Subito Bussola competitività da lavoro Draghi"

"La nostra libertà e sovranità dipendono più che mai dalla nostra forza economica. La nostra sicurezza dipende dalla nostra capacità di competere, innovare e produrre. E il nostro modello sociale dipende da un'economia in crescita mentre affronta il cambiamento demografico. Ecco perché ho chiesto a Mario Draghi di tracciare la strada da seguire. La sua diagnosi è stata netta e la sua tabella di marcia per l'azione altrettanto ambiziosa. Molte delle sue proposte sono state riprese nelle lettere di missione".

"I leader hanno approvato il suo lavoro nel Consiglio europeo all'inizio di questo mese. E ho ascoltato attentamente le audizioni. Ho sentito i vostri ripetuti appelli a realizzare il cambiamento sostanziale che sta proponendo. Con rapidità e con ambizione. Quindi posso annunciare che la prima grande iniziativa della nuova Commissione sarà una Bussola della competitività. Ciò inquadrerà il nostro lavoro per il resto del mandato. La bussola sarà costruita sui tre pilastri del rapporto Draghi. Il primo è colmare il divario di innovazione con gli Stati Uniti e la Cina. Il secondo è un piano congiunto per la decarbonizzazione e la competitività. E il terzo è aumentare la sicurezza e ridurre le dipendenze", ha spiegato.

"Manteniamo rotta obiettivi green, più agili"

"Quasi cinque anni fa abbiamo lanciato l'European Green Deal, la nostra strategia di crescita e la tabella di marcia verso il 'net zero'. Le ragioni che ci hanno spinto a essere così ambiziosi allora sono ancora più evidenti oggi. Quindi voglio essere chiara: dobbiamo e manterremo la rotta sugli obiettivi dell'European Green Deal. Ma se vogliamo avere successo in questa transizione, dobbiamo essere più agili e accompagnare meglio le persone e le aziende lungo il percorso". "E dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza tradizionali: le nostre industrie e Pmi, i nostri innovatori e i nostri lavoratori. Questo è il motivo per cui presenteremo il Clean Industrial Deal entro i primi 100 giorni del mandato. Ciò coinvolgerà l'intero Collegio. E avremo un team che lavorerà mano nella mano per coordinare la nostraproposta", ha aggiunto.

"Ribera prima vicepresidente, è preparata"

"Avremo Teresa Ribera Rodríguez, la nostra prima vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva. È ben preparata per garantire che abbiamo una politica di concorrenza moderna per

sostenere le nostre ambizioni. È una vera e devota europea. E insieme, lavoreremo sempre per l'interesse europeo".

"Dialogo strategico su futuro industria auto"

"Ho deciso di convocare un dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica in Europa. Il dialogo e il suo follow-up saranno sotto la mia guida. Riuniremo tutti gli stakeholder attorno al tavolo. Per ascoltarci a vicenda. E per progettare soluzioni insieme mentre questo settore attraversa una transizione profonda e dirompente. L'industria automobilistica europea è un orgoglio europeo. Milioni di posti di lavoro dipendono da essa. E insieme dobbiamo assicurarci che il futuro delle automobili continui a essere realizzato in Europa".

"Ue ponga fine a conflitti, Kallas persona giusta"

"Guerra, conflitti e sofferenza umana continuano senza sosta nel nostro vicinato – dall'Ucraina al Medio Oriente e in alcune parti dell'Africa. L'Europa deve assumere un ruolo più forte in tutti questi scenari. Abbiamo il dovere di contribuire a porre fine alla distruzione e alla perdita di vite umane. Rafforzare la nostra sicurezza è ancora più importante in un mondo così conteso e fragile come quello di oggi. Un mondo in cui credo che l'Europa sia più necessaria che mai. Multilateralismo e partenariati. Sviluppo sostenibile e aiuti umanitari. Sicurezza e diritti umani. Sono più importanti che mai. E continueranno a essere il fulcro della nostra azione esterna. Questo richiederà molto lavoro e una leadership instancabile. So che possiamo contare su Kaja Kallas come nostra Alto rappresentante e vicepresidente. È la persona giusta al momento giusto per la diplomazia e gli interessi dell'Europa nel mondo".

"Dobbiamo colmare gap innovazione con Usa e Cina"

"Il primo pilastro è colmare il divario di innovazione. Vorrei iniziare con le buone notizie. La quota globale di domande di brevetto in Europa è alla pari con quella di Stati Uniti e Cina. Ma solo un terzo di queste viene sfruttato commercialmente. Siamo più o meno bravi quanto gli Stati Uniti nel creare start-up. Ma quando si tratta di scale-up, stiamo facendo molto peggio dei nostri concorrenti. Dobbiamo colmare questo divario. Quindi metteremo la ricerca e l'innovazione, la scienza e la tecnologia al centro della nostra economia. Investiremo di più e ci concentreremo meglio. E faremo in modo che le nostre piccole aziende, le nostre startup e scale-up possano prosperare qui in Europa. Sappiamo cosa bisogna fare. Una startup della California può espandersi e raccogliere fondi in tutti gli Stati Uniti. Ma una startup in Europa deve affrontare 27 diverse barriere nazionali. Dobbiamo rendere più facile la crescita in Europa".

"9% Pil Russia in difesa; Ue 1,9%, fare di più"

"La guerra infuria ai confini dell'Europa. E dobbiamo essere pronti a ciò che ci aspetta, lavorando fianco a fianco con la Nato. Sappiamo che dobbiamo fare molto di più insieme, come europei. Un solo dato: la Russia sta spendendo fino al 9% del suo Pil per la difesa. L’Europa spende in media l’1,9%. C’è qualcosa che non funziona in questa equazione. Le nostre spese per la difesa devono aumentare. Abbiamo bisogno di un mercato unico per la difesa. Dobbiamo rafforzare la base industriale della difesa. Dobbiamo migliorare la mobilità militare. E abbiamo bisogno di progetti europei comuni in ambito di difesa".

"È per questo che Andrius Kubilius sarà il primo commissario europeo per la Difesa. Non abbiamo tempo da perdere. E dobbiamo essere ambiziosi quanto sono serie le minacce. Per questo presenteremo un libro bianco sul futuro della difesa europea nei primi 100 giorni. Posso assicurarvi che la sicurezza dell'Europa sarà sempre una priorità di questa Commissione", ha aggiunto.

"Questa dev'essere Commissione di investimenti"

"Questi sono i tre pilastri della nostra bussola della competitività: innovazione, decarbonizzazione e sicurezza. Richiederanno tutti un nuovo approccio al coordinamento delle nostre politiche. E avranno tutti bisogno di una spinta importante di investimenti, semplificazione e competenze. Questa dovrà essere una Commissione per gli investimenti. Per sbloccare i finanziamenti necessari per la transizione verde, digitale e sociale". "Naturalmente, gli investimenti pubblici saranno cruciali. Abbiamo tutti visto cosa può offrire il bilancio agli europei, siano essi cittadini o aziende, ricercatori o agricoltori, comunità o regioni. Ma il nostro bilancio è spesso troppo complesso, finanziando la stessa cosa in programmi diversi e in modi diversi. Dobbiamo concentrarci molto di più sull'investimento nelle nostre priorità. Ecco perché ho incaricato Piotr Serafin di dare forma al nostro prossimo Qfp. È un abile negoziatore. Collaborerà con il Parlamento e il Consiglio per fornire un bilancio più semplice, più mirato e più reattivo. E lavorerà per garantire che l'Europa abbia i mezzi per realizzare le sue ambizioni", ha aggiunto.

"Proponiamo Unione per risparmio e investimenti"

"I bilanci pubblici possono arrivare solo fino a un certo punto. Abbiamo urgente bisogno di più investimenti privati. La spesa aziendale per la ricerca e sviluppo in Europa rappresenta circa l'1,3% del Pil. Ciò è paragonabile all'1,9% in Cina e al 2,4% negli Stati Uniti. Questo divario di capitale privato è la ragione principale per cui siamo in ritardo nella spesa complessiva per la ricerca e sviluppo e quindi nell'innovazione. Ecco perché abbiamo proposto un'Unione europea per il risparmio e gli investimenti, un compito che ho affidato a Maria Luís Albuquerque. Aiuterà a garantire che le aziende europee possano trovare il capitale di cui hanno bisogno qui in Europa. Con la sua esperienza, so che Maria è la persona giusta per questo lavoro".

"Fitto mia scelta per importanza"

"Vogliamo tutelare la qualità della vita unica degli europei, in tutta Europa. Sia che vivano in una comunità costiera o dedita alla pesca, in una zona rurale o agricola, su un’isola o in una regione ultraperiferica, in una città o in una delle regioni uniche e diversificate dell’Europa. Dobbiamo affrontare le sfide che le regioni si trovano ad affrontare, dai cambiamenti demografici al cambiamento climatico, fino alla necessità di infrastrutture moderne. E questo tocca il cuore della libertà di cui sto parlando oggi. Perché per molte persone la libertà significa scegliere dove vivere, lavorare e studiare. Scegliere se crescere la propria famiglia in un'altra parte d’Europa o dove sono cresciuti. Come ha detto Letta: 'la libertà di restare'. Voglio che le regioni e le comunità abbiano il controllo del proprio destino e che possano contribuire a plasmare le nostre politiche. Questo è il compito della Coesione e delle riforme che ho affidato, come vicepresidente esecutivo, a Raffaele Fitto. Questa è una scelta che ho fatto. Anche perché so quanto sia fondamentale dare alle regioni l’importanza politica che meritano".

"Su migrazione combinare sovranità e solidarietà"

"Sin dall'inizio del mio primo mandato, ho promesso un approccio alla migrazione che fosse sia equo che rigoroso. Un approccio che garantisse sovranità e solidarietà. Con regole più severe ma anche maggiori garanzie per i diritti individuali. E lavoreremo per aprire percorsi legali. Questo approccio è ora al centro del patto sulla migrazione e l'asilo. Magnus Brunner è la persona giusta per preservare questo equilibrio. Lavorerà ogni singolo giorno per proteggere le nostre frontiere esterne e rafforzare la nostra sicurezza interna". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento europeo prima del voto di conferma sul nuovo collegio dei commissari.

"È la squadra giusta per questo momento di storia"

"Questo Collegio è la squadra giusta per questo momento nella storia dell'Europa. Voglio sottolineare la parola "squadra". Saremo una squadra con i cittadini europei, ascoltando e imparando di più dalle realtà quotidiane che le persone affrontano. E saremo anche una squadra con voi e con gli Stati membri. Sappiamo che la vostra fiducia dovrà essere costantemente guadagnata. Non solo per il voto di oggi, ma per tutti i cinque anni. Ecco perché ho chiesto ai Commissari di essere più presenti in questa plenaria e in ciascuna delle vostre commissioni. Di impegnarsi di più ed essere più trasparenti".

"E lavoreremo per continuare a rafforzare la nostra partnership con questa Camera, a partire dalla riforma del nostro accordo quadro. Potete contare su di me, su Maros Sefcovic e su tutti i Commissari per realizzare questo fin dal primo giorno. Insieme, possiamo lavorare all'ambizioso programma di riforme di cui l'Europa ha bisogno. Credo che abbiamo bisogno di una modifica del trattato, laddove possa migliorare la nostra Unione. E voglio lavorare su questo con questa Camera", ha aggiunto.

Von der Leyen a Pe: vi chiedo di scegliere futuro forte

"È quindi con onore e profonda emozione che mi trovo qui a Strasburgo 80 anni dopo" dopo la liberazione dall'occupazione nazista. "In questa Casa della democrazia europea. Nel cuore di un'Europa libera. Chiedo a voi

di avere fiducia in questa squadra. Chiedo a voi di scegliere un futuro più forte e più unito. Chiedo a voi di scegliere un futuro di libertà per l'Europa. Quella strada non è mai stata la più facile. Ma insieme, sappiamo che possiamo farcela".

"Ho lottato per avere più donne in Commissione"

"Come vi ho promesso a luglio, ho lottato con tutte le mie forze per assicurarmi di arrivare a 11 donne in questo collegio. Partivamo da 5 con il primo elenco di nomine. Eppure, non siamo ancora nemmeno alla metà – e certamente non è sufficiente".

"Eppure, abbiamo raggiunto traguardi importanti. Abbiamo affrontato il divario retributivo di genere. Abbiamo intrapreso azioni europee contro la violenza sulle donne. E abbiamo fatto ciò che molti ritenevano impossibile, sbloccando la presenza delle donne nei consigli di amministrazione. Voglio ringraziare tutti voi – donne e uomini – in quest’Aula per il sostegno trasversale. Non smetteremo mai di lottare per l’uguaglianza. Per questo sono così felice di avere Hadja Lahbib come commissaria per l’uguaglianza. Ha infranto così tanti soffitti di cristallo nella sua carriera. Rafforzerà i diritti delle donne e garantirà l’uguaglianza per tutti", ha aggiunto von der Leyen.