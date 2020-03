Coornavirus, dalla Cina aiuti anche agli Usa. Jack Ma invia mascherine e test

Il miliardario cinese Jack Ma, fondatore di Alibaba, twitta per la prima volta e pubblica una foto di un volo della China Eastern Airlines che viene caricato con le donazioni agli Stati Uniti nel mezzo dell'emergenza coronavirus. "Parte da Shanghai la prima consegna per gli Stati Uniti di mascherine e kit per la diagnosi del coronavirus", scrive Jack Ma, augurando "tutto il meglio ai nostri amici in America". E' di tre giorni fa l'annuncio della Jack Ma Foundation della donazione di 500mila kit per i test del coronavirus e un milione di mascherine agli Stati Uniti.