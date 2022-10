Corea del Nord, i missili diventano a lungo raggio. Kim: pronti alla guerra

Corea del Nord, missili a 2000 Km di distanza. Messaggio al mondo

La situazione a livello internazionale si fa col passare dei giorni sempre più complicata, la guerra in Ucraina continua senza sosta e anche sul fronte Asiatico le cose si stanno muovendo in maniera rapida. Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha supervisionato il lancio di due missili da crociera a lungo raggio. Lo hanno riferito i media di Stato, aggiungendo che le armi erano equipaggiate per veicolare armi nucleari tattiche ed erano già state schierate nelle unità dell'esercito nordcoreano. Pyongyang ha condotto recentemente test missilistici balistici che ha descritto come esercitazioni nucleari tattiche che simulavano l'eliminazione di aeroporti e strutture militari in tutta la Corea del Sud.

I missili da crociera - che viaggiano ad altitudini molto inferiori rispetto ai missili balistici, rendendoli più difficili da rilevare e intercettare - hanno viaggiato per 2.000 chilometri sopra il mare prima di colpire i loro obiettivi, ha affermato l'agenzia di stampa centrale coreana. Kim ha espresso "grande soddisfazione" per i test e per il miglioramento dell'efficienza in combattimento dei missili da crociera e ha affermato che le forze di combattimento nucleari del paese sono "pienamente preparate per la guerra vera e propria" e che i test non sono altro che l'ennesimo avvertimento per i nemici del paese.