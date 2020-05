Corea del Nord, il disertore eletto a Seul: "Kim Jong Un è al 99% morto"

Il leader nordcoreano Kim Jong-un e' "malato". E' quanto sostiene il direttore del National Security Office di Taiwan (Nsb, agenzia di intelligence del Paese), Chiu Kuo-cheng, citato dall'agenzia ufficiale di Taiwan, Cna. Chiu ha fatto l'affermazione nel quartier generale del Parlamento rispondendo alla domanda di un deputato di maggioranza sullo stato di salute di Kim. Il generale in pensione, che era ministro e capo dello stato maggiore, ha assicurato che l'Nsb ha informazioni sulla situazione nella Corea del Nord, ma che poteva parlarne solo "a porte chiuse", dal momento che farlo pubblicamente avrebbe messo in pericolo le sue fonti.

Ancora più drastica l'opinione espressa da Ji Seong-ho, disertore nordcoreano appena eletto all'assemblea nazionale della Corea del Sud con l'opposizione del Future Party alle elezioni legislative del 15 aprile, riportata dall'agenzia di stampa di Seul Yonhap. Il defector di Pyongyang ha dichiarato di essere "al 99 per cento sicuro" che Kim "è morto lo scorso weekend" dopo un intervento chirurgico al cuore. A parere di Ji Seong-ho, l'annuncio da parte del regime di Pyongyang arriverà solo dopo aver risolto il dilemma della successione.

Ancora non c'è nessuna conferma su nessuna ipotesi, e c'è chi ipotizza che in realtà a Ji Seong-ho sarebbero state passate informazioni non corrette. A breve, in ogni caso, il mondo saprà la verità.