Corea del Nord, Kim Jong-Un ha inviato satelliti in Italia. Foto-spia su Roma

Corea del Nord, perchè Kim ha ordinato di spiare l'Italia. Le foto satellitari

La Corea del Nord, per motivi ancora tutti da decifrare, ha messo nel suo obiettivo l'Italia. Il dittatore Kim Jong-Un ha inviato satelliti spia e ha ricevuto foto provenienti da Roma, oltre che delle altre "principali regioni target", vale a dire i movimenti degli Usa: Pentagono e Casa Bianca in particolare. Le foto di Roma, fa sapere il media di stato nordcoreano, sono state scattate il 25 novembre alle 17,56 (ora di Pyongyang). Il satellite della Corea del Nord - si legge su Il Corriere della Sera - ha ispezionato anche la base aerea militare statunitense Anderson a Guam nel Pacifico e il cantiere navale di Newport News in Virginia. Avvistando "quattro portaerei nucleari della Marina americana e una portaerei britannica".

Pyongyang - prosegue Il Corriere - ha lanciato il satellite di ricognizione il 21 novembre scorso. La Corea del Sud ha annunciato in risposta una parziale sospensione dell'accordo militare con il Nord. In replica la Corea del Nord ha fatto sapere che non rispetterà più alcuni dei termini di quell'accordo. Sia la Corea del Sud che gli Usa hanno condannato Pyongyang per aver violato le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che vietano l’uso di qualsiasi tecnologia balistica. KCNA ha fatto sapere anche che il leader Kim Jong-Un ha visionato le immagini nell’ambito dei preparativi per la missione del satellite da ricognizione Mallingyong-1 prima dell'inizio della sua missione ufficiale. Intanto, secondo alcune fonti, le sue truppe avrebbero ripristinato alcuni posti di guardia al confine con il Sud.