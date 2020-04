Corea del Nord,Trump: "So come sta Kim Jong-un". Seul: "Si nasconde dal virus"

"Io so come sta ma non posso parlarne". Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo sullo stato di salute del leader nordcoreano Kim Jong-un. "Spero che stia bene", ha aggiunto il tycoon durante la conferenza sul coronavirus alla Casa Bianca.

"Ho un'idea piuttosto chiara" sullo stato di salute di Kim, ha dichiarato Trump, "ma non posso dirvi quali siano esattamente le sue condizioni". Il presidente Usa ha dunque aggiunto che "si saprà relativamente presto" cosa è successo al leader nordcoreano scomparso dalla vita pubblica e dato per gravemente malato.

Seul: Kim non è malato, assente per paura coronavirus

Kim Jong Un, il leader nordcoreano sulla cui sorte da giorni si rincorrono voci irrefrenabili, potrebbe aver evitato di apparire per la festività del 15 aprile (anniversario della nascita del padre Kim Il Sung) non perché sia malato o in un letto d'ospedale in fin di vita ma per le preoccupazioni legate al contagio da coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro sudcoreano per l'Unificazione. In Corea del Nord non si sono registrati casi di contagio, secondo le informazioni ufficiali e il Paese ha imposto stringenti misure di quarantena. L'assenza di Kim, però, secondo il ministro Kim Yeon-chul, non è così inusuale. Parlando ai parlamentari, il ministro ha spiegato che il leader nordcoreano non ha mai perso una delle cerimonie per il padre, fondatore della Corea del Nord, ma è stato assente a diverse celebrazioni e molti banchetti recentemente sono stati cancellati per l'epidemia di coronavirus. "Credo che non sia così inusuale data la situazione" legata alla pandemia, ha detto.