Corea del Nord, Pompeo: "Non sappiamo nulla di Kim". Usa temono una carestia

Gli uomini dell'amministrazione Usa di recente "non hanno visto" il leader nordcoreano Kim Jong-un: lo ha detto il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, aggiungendo che Washington segue "da vicino" le notizie sulla salute del giovane dittatore. Pompeo si e' anche detto preoccupato che la Nord Corea, lo Stato piu' ermetico e segreto al mondo, possa essere colpito da un'epidemia di coronavirus e dalla carestia. Kim e' apparso per l'ultima volta in pubblico il 12 aprile scorso e da allora sono circolate insistenti le voci che possa stare molto male, forse addirittura essere gia' morto. Seul smentisce e anche gli Usa sono molto cauti. Ma adesso il segretario di Stato americano ha detto a Fox News che in effetti i suoi uomini non lo hanno visto di recente: "Non l'abbiamo visto, non abbiamo informazioni ma stiamo seguendo da vicino" la situazione.

Nord Corea: Usa temono carestia. Intanti riappare treno di Kim

Gli Stati Uniti temono il rischio di una carestia in Corea del Nord, dove da giorni non si hanno immagini del leader, Kim Jong-un, sul cui stato di salute circolano diverse voci, che vanno dalla possibilita' che si trovi in fin di vita fino a quella che sia in una sorta di auto-quarantena per sfuggire all'epidemia di Covid-19, di cui il regime non conferma ufficialmente la presenza di contagi. "C'e' il reale rischio di carestia, di carenza di cibo" nel Paese, ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, interpellato da Fox News, e gli Stati Uniti stanno guardando con attenzione alla situazione, rimanendo concentrati sull'obiettivo della denuclearizzazione. Non ci sono pero', ha aggiunto, nuove informazioni da offrire su Kim Jong-un. Secondo le ultime immagini satellitari, il treno speciale che si ritiene usato dal leader nord-coreano e' riapparso alla stazione di Wonsan, sulla costa orientale della Corea del Nord. Il treno era gia' stato osservato in immagini datate al 21 e al 23 aprile scorso: dai nuovi riscontri "non e' possibile determinare se sia rimasto in stazione da allora", precisano gli analisti del sito web specializzato sulla Corea del Nord 38 North, anche se il convoglio non sembra essere pronto per la partenza. La presenza del treno e, piu' recentemente, movimenti di imbarcazioni a Wonsan, appaiono finora le uniche prove di un'attivita' in corso nella localita' balneare nord-coreana, dove si ritiene si trovi Kim. In assenza di immagini del leader nord-coreano dai media statali, l'ultima attivita' attribuita a Kim risale a ieri, quando l'agenzia di stampa nord-coreana Kcna ha citato un messaggio inviatogli dal leader del Partito Liberal Democratico russo, Vladimir Zhirinovsky. (