Corea del Sud, arrestato l'ex presidente Yoon: tentò di fare un colpo di Stato

Corea del Sud, la clamorosa svolta: arrestato l'ex presidente Yoon

Svolta in Corea del Sud, il presidente deposto Yoon Suk-Yeol è stato arrestato. Il leader dei conservatori era finito sotto inchiesta per il tentativo di fare un colpo di Stato lo scorso 3 dicembre. Nella notte italiana centinaia di agenti hanno fatto irruzione nella sua residenza per condurlo in carcere: una vittoria per le opposizioni. Anche se era stato sospeso dall'incarico per la procedura di impeachment, il 64enne ex procuratore capo nazionale è il primo presidente in carica a finire in manette nella storia del Corea del Sud. "Lo Stato di diritto in Corea del Sud è completamente crollato", ha commentato Yoon in un videomessaggio di tre minuti diffuso dopo l'arresto in cui ha spiegato che l'inchiesta nei suoi confronti "è illegale" ma che non si è voluto opporre all'arresto per evitare "un disgustoso bagno di sangue".

Un corteo di vetture ha scortato il leader del Partito del Potere popolare negli uffici del Cio per essere interrogato. Per il Partito democratico sudcoreano, la principale forza d'opposizione, l'arresto del deposto presidente Yoon Suk-Yeol "è il primo passo verso il ripristino dell'ordine costituzionale, della democrazia e dello Stato di diritto".

"Anche se tardivo, è davvero un bene che si possa confermare che l'autorità pubblica e la giustizia in Corea del Sud sono ancora vive", ha dichiarato il capogruppo Park Chan-dae a una riunione del partito. Da più di un mese in Corea del Sud si svolgevano regolarmente manifestazioni dell'opposizione per chiedere l’arresto e le dimissioni del presidente.