Guerra, la conferma di Trump: "Tregua Israele-Hamas? C'è stata la stretta di mano"

Guerra in Medio Oriente, Trump perentorio: "Siamo molto vicini. Devono farlo"

La tregua nella guerra in Medio Oriente questa volta sembra essere proprio vicina. La conferma arriva da varie fonti, l'ultimo a esporsi è stato il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. "Siamo molto vicini a farcela. Devono farlo. Se non lo fanno, ci saranno un sacco di guai là fuori – un sacco di guai come non hanno mai visto prima. Ce la faranno". Così Trump durante un'intervista con la rete Newsmax, sullo stato delle trattative tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza e per il rilascio degli ostaggi durante un'intervista con la rete Newsmax.

"Capisco che c'è stata una stretta di mano - ha aggiunto il presidente che fra pochi giorni si insedierà alla Casa Bianca - e che stanno finendo e forse entro la fine della settimana, ma deve aver luogo". Israele non consegnerà il corpo del leader di Hamas Yahya Sinwar come parte di un accordo di scambio di ostaggi e prigionieri. Lo ha dichiarato una fonte governativa dello Stato ebraico. Il media arabo Al Arabiya/Al Hadath ha riferito che Hamas ha chiesto che il corpo di Sinwar fosse consegnato durante la prima fase dell'accordo. Circostanza smentita dalla fonte di Tel Aviv: "Israele non consegnerà il corpo del terrorista Sinwar ad Hamas come parte dell'accordo".

Intanto il presidente uscente Joe Biden ha tenuto la sua ultima conferenza di saluto e un messaggio prevale su tutti gli altri: "Lascio un’America più forte di quella che avevo preso quattro anni fa". Più forte in campo diplomatico e all’interno dell’alleanza Nato. Biden lo ha ripetuto più volte durante il suo intervento, lanciando anche un messaggio al suo successore, Donald Trump: "Lasciò un’America protagonista, con più potere diplomatico, più potere economico e più potere tecnologico, non impegnata in una guerra. La Cina - ha aggiunto - non ci ha superato oggi, come invece prevedevano alcuni, e non ci sorpasserà mai".