Coronavirus, a Hong Kong esami di ammissione per l'università in sicurezza

Hong Kong prova gradualmente a tornare a una sorta di normalità, dopo il grave impatto della pandemia di coronavirus. Via libera perciò agli esami per il diploma di istruzione secondaria, validi per l'accesso alle università. Otre 52mila gli studenti che devono sostenere le prove, mentre la città ha disposto rigorose misure di sicurezza per evitare la diffusione del contagio da coronavirus: distanziamento sociale anche tra i banchi, obbligo di mascherine e utilizzo di disinfettante per le mani, sia per gli studenti che per il personale scolastico.

Gli studenti che stanno affrontando gli esami sono stati inoltre sottoposti al controllo della temperatura prima di accedere nelle aule allestite per le prove. Ciascuno studente, prima dell'esame, ha dovuto firmare un modulo di certificazione sanitaria. Gli esami si terranno fino al prossimo 25 maggio.

La data originariamente programmata per questi esami, fissata per il 27 marzo, era stata posticipata in seguito al dilagare del coronavirus. Le scuole a Hong Kong sono chiuse dallo scorso 25 gennaio. La città, dopo i casi di Coronavirus in Cina, ha adottato subito diverse misure per contenere la diffusione del contagio. I casi, però, ora sembrano sotto controllo. Hong Kong arriva, infatti, da 12 giorni consecutivi con un numero di infezioni a una sola cifra.

Le misure di distanziamento sociale, tuttavia, rimarranno in vigore almeno fino al prossimo 7 maggio.