Coronavirus, Barnier (Ue) positivo. Test per la Von der Leyen . VIDEO

CORONAVIRUS: BARNIER, 'SONO POSITIVO, STO BENE'

Il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel BARNIER, è risultato positivo alla Covid19. Ne dà notizia il politico francese, su un social network. "Vorrei informarvi che sono risultato positivo" al nuovo coronavirus, scrive. "Sto bene e ho un buon stato d'animo. Seguo tutte le istruzioni necessarie, come pure la mia équipe. Per tutti coloro che sono già colpiti e per tutti quelli che sono attualmente in isolamento: ce la faremo tutti insieme".

Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif #COVID19. Je vais bien, le moral est bon. Je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe.

Mon message à tous ceux qui sont touchés ou actuellement isolés: nous nous en sortirons ensemble !. #chacunpourtous pic.twitter.com/NxMCjfseSb — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020

Il politico francese ha anche postato un video da casa sua, dove si trova "strettamente confinato". BARNIER ringrazia il personale sanitario, che fa un "lavoro formidabile, e posso testimoniarlo personalmente", per poi invitare i cittadini a rispettare "scrupolosamente" le indicazioni del governo, per vincere la "guerra" contro il virus. "Alla fine ne usciremo più forti di prima", conclude.

Coronavirus, la von der Leyen si sottoporra' al test

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sara' sottoposta al test per il Coronavirus. Lo annuncia il portavoce dell'esecutivo Ue, Eric Mamer dopo la notizia che il capo negoziatore per Brexit Michel Barnier e' risultato positivo. Mamer ha aggiunto che Barnier e von der Leyen si sono incontrati l'ultima volta due settimane fa, che le ultime riunioni dei commissari sono state tenute in video conferenza e che von der Leyen "non ha sintomi".