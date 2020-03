Coronavirus, Belgio: allarme mascherine, la scorta è stata distrutta

Coronavirus, Belgio: la questione delle maschere è stata una vera saga dall'inizio della pandemia. Uno stock di diversi milioni di dispositivi è stato distrutto nel 2018 senza essere stato rinnovato.

Come molti paesi colpiti dalla pandemia di Covid-19, in Belgio è allerta per le mascherine. Tuttavia, un enorme stock è andato distrutto nel 2018: "Erano certamente scaduti", ma lo stock non è stato rinnovato, contrariamente alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La questione delle maschere è stata una vera saga nel regno dall'inizio della pandemia. Interrogato, il ministro federale della sanità, Maggie De Block, un liberale fiammingo, fa osservazioni rassicuranti, ma spesso contraddette dal personale medico. Durante un episodio di questa soap opera, è stato scoperto che un ordine fatto in Turchia era fallito a causa di frodi; in un'altra occasione le maschere arrivate dalla Cina, e promesse agli assistenti, si sono dimostrate di qualità insufficiente.

All'inizio della settimana, i giornali hanno rivelato che una grande scorta di maschere FFP2 - le più a tenuta stagna - era stata immagazzinata in una caserma ma era fuori uso. Sei milioni di copie sono state così distrutte per ordine del Ministero della Salute, afferma il Partito Laburista (PTB, sinistra radicale), sulla base di documenti ufficiali.