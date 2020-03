Coronavirus, Brennero in tilt: 90 km di coda per i controlli austriaci ai tir

Il Coronavirus non crea problemi solo alle persone... ma anche ai trasporti, specie sulla A22 al confine del Brennero tra Italia e Austria. Giovedì mattina si sono formati fino a a 90 chilometri di coda tra Bolzano e il confine perché alla frontiera le autorità austriache stanno controllando, da mercoledì mattina, tutti gli accesssi. Il valico non è chiuso ai tir con le merci, mentre per i turisti è possibile l'ingresso senza sosta in Austria. Con una media giornaliera di 4-5mila tir, se in media c'è voluto più o meno un minuto e mezzo per i controlli sanitari ecco spiegata la coda.

Le parole del direttore generale dell'A22 Carlo Costa

"L'autostrada del Brennero non è chiusa al traffico, ma abbiamo deviato il traffico pesante verso l'A4", ha commentato il direttore generale dell'A22 Carlo Costa. "Abbiamo anche chiuso gli ingressi ai caselli di Bressanone, Chiusa e Bolzano Nord per far sì che fra i mezzi pesanti non restino intrappolate delle macchine". Alternativa per il traffico pesante è il transito per Tarvisio.