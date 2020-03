Coronavirus, Cina leader di mercato. Ecco quante mascherine produce al giorno

Coronavirus, Cina leader di mercato. Quante mascherine produce al giorno

Il Coronavirus non si ferma e l'Italia deve agire in fretta. Un aiuto per l'emergenza è arrivato non dall'Europa ma dalla Cina che ha fatto arrivare un carico di mascherine, 200 mila pezzi per fronteggiare l'emergenza, con tanto di frase distensiva dopo le tensioni per le chiusure degli aeroporti in gennaio. "Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino". Ma i numeri di produzione di queste che per l'italia e per il mondo adesso sono state scoperte come preziosissime, non lasciano spazio alle interpretazioni, La Cina è leader mondiale assoluto nella produzione. I numeri parlano chiaro, il paese asiatico produce ogni giorno 120 milioni di mascherine, la produzione è infinitamente aumentata dopo l'inizio dell'emergenza Coronavirus, ci lavorano 2500 aziende. Non c'è paragone con nessun altro stato al mondo.