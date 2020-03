Coronavirus: Usa-Cina, corsa al vaccino. In palio titolo di salvatore globale

Tra Washington e Pechino è scattata (anche) la guerra sul vaccino per il coronavirus. Uno scontro che si aggiunge a tanti altri e che riguardano tecnologia, economia, geopolitica e informazione. Ora il focus della rivalità tra Usa e Cina si sposta sulla COVID-19. Entrambi i contendenti stanno cercando di ripulirsi l'immagine e allontanare più possibile lo spettro del coronavirus. Donald Trump continua a chiamarlo "virus cinese", con la sua amministrazione che accusa il governo di Pechino di scarsa trasparenza, attribuendogli le responsabilità della diffusione mondiale della pandemia. La Cina al contrario sottolinea il suo successo nelle operazioni di contenimento e aiuta il mondo con una Via della Seta sanitaria volta a rovesciare i rapporti diplomatici in essere, aumentando di colpo il proprio soft power.

Tornando al vaccino, la Cina segue a ruota gli Stati Uniti nella corsa alla sua messa a punto. I ricercatori dell’Accademia di Scienze Mediche Militari cinese hanno ricevuto il via libera per iniziare i test clinici sugli umani di un potenziale vaccino, secondo quanto riferisce il Quotidiano del Popolo. I test saranno condotti in collaborazione con il gruppo quotato a Hong Kong CanSino Biologics, alla ricerca di volontari.



“Il vaccino non contiene sostanze infettive, è altamente sicuro e stabile e richiede una sola vaccinazione”, precisa il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie della provincia dello Hubei, da dove si è diffusa l’epidemia di coronavirus. Gli Usa hanno avviato lunedì la fase 1 di un vaccino sperimentale fondato su tecnologia mRNa sviluppato dal gruppo biotech Moderna e dal National Institute of Health. Il vaccino sviluppato da Cansino e dai ricercatori militari cinesi è quello su cui si ripongono le maggiori speranze in Cina, dove sono attualmente in via di sviluppo nove vaccini, i cui primi test clinici sono attesi per il prossimo mese di aprile.