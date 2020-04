Coronavirus. Decisi dal virus i movimenti di tutta l’America

Andrew Cuomo, Governatore di New York nel comunicare sabato un’altra giornata pesante nella sua città con quasi 800 morti, ha ripreso una frase di Winston Churchill nella Seconda Guerra Mondiale ‘Non siamo alla fine. Non siamo nemmeno all'inizio della fine. Ma, forse, si siamo alla fine dell'inizio”.

22000 persone sono morte negli Stati Uniti ad oggi, a causa di complicazioni legate al Coronavirus, e 560000 sono state contagiate, 32000 ricoverate secondo i dati ufficiali della pandemia dell’Università Johns Hopkins.

La stessa fonte conferma a livello mondiale 108000 morti e 1,7 milioni di infettati.

Coronavirus.Il virus a caccia della razza umana

Negli Stati Uniti la settimana passata ha visto situazioni da vera Apocalisse , soprattutto nell’area rossa costituita dai tre Stati confinanti, New York, New Jersey e Connecticut con quasi 260 mila casi e 12000 morti. Nessuno potrà mai dimenticare le file di camion refrigerati in attesa di fronte gli ospedali per raccogliere i corpi e le fossi comuni di Hart Island a est del Bronx. Ma in tutto questo dramma qualche piccola luce si comincia a vedere.

Anthony Fauci lo scienziato della task force della Casa Bianca, ormai la figura in cui gli americani ripongono massima fiducia, ha detto che ‘quello che ci dicono i dati è che le misure che abbiamo posto in marcia stanno contenendo i contagi e le morti.Anche se pensare a riaprire il Paese è qualcosa di complesso e non semplice come accendere o spegnere un interruttore’.

E Debora Birx, l’altra voce sanitaria del team di Trump ha confermato che ‘ si sta cominciando a vedere una discesa della curva delle vittime ma non siamo ancora arrivati al picco della pandemia’.

In questo vortice di informazioni il Presidente, in calo di popolarità, sta organizzando una seconda task force dedicata alla fase 2 nella quale si dovrà riaprire gli Stati Uniti ‘ la decisione-conferma Trump- più difficile di tutta la mia vita’.

Al contempo i Governatori si muovono in ordine sparso. La California, al momento il sesto Stato con più casi, ha deciso a partire da Los Angeles di stringere di più le misure di confinamento e prorogarle fino al 15 maggio.

In Georgia , 11esimo Stato nel triste ranking dei contagi( 12500 e 433 morti) ha deciso di costruire ospedali di emergenza per poter gestire l’alto numero di ricoveri. Il picco, secondo il modello matematico, è previsto lì tra due settimane.

A New York, il Sindaco Bill de Blasio, ha annunciato la chiusura di tutti i collegi fino a settembre con oltre un milione di alunni a casa. ‘ E’ una misura dolorosa, ma necessaria a salvare vite perché in questo modo possiamo mantenere la ‘social distancing’, appianare la curva e vincere la guerra contro il virus’.

Quasi 1800 collegi delle cinque grandi aree di New York stanno cercando di gestire le lezioni da remoto ma senza veramente capire quanto efficaci saranno questi modelli di studio, usati per la prima volta in assoluto.

La verità è che tutti, e non solo in America, si stanno muovendo e stanno decidendo giorno dopo giorno, nella consapevolezza che i tempi della crisi, per la prima volta nella storia del mondo, non li decidono i Governi, le persone o i centri di potere economico ma solo un personaggio invisibile e letale, il Coronavirus.

‘Un personaggio che-come sostenuto da Fauci-è a caccia della razza umana fino a quando non si troverà il vaccino’.