Coronavirus, gli Usa adesso hanno paura. Trump: "Fate provviste..."



Gli Stati Uniti adesso hanno davvero paura del coronavirus. Trump lancia l'allarme agli americani: "Niente panico, ma accumulate provviste". E' allarme per il sistema sanitario degli Usa, intanto il presidente blocca le frontiere. Per ora è principalmente questa la ricetta americana contro il coronavirus. Molti ospedali denunciano di non avere strumenti per affrontare le emergenze: mancano tamponi, mascherine e perfino i ventilatori per la terapia intensiva. "Spero che il coronavirus ci colpisca in maniera leggera, altrimenti siamo nei guai" sintetizza al Washington Post il dottor Eric Toner e ancora: "I cinesi ci hanno dato un mese per prepararci al peggio. Non ne abbiamo fatto buon uso".