Coronavirus, il Cile trema: dichiarati 90 giorni di stato d'emergenza

Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha decretato lo “stato d’emergenza" per 90 giorni "causa catastrofe” contro il Coronavirus. Il tentativo, come per gli altri Paesi, è di contenere al massimo la diffusione del virus nel Paese sudamericano. Non sono stati annunciati dettagli, ma la misura lascia il controllo della sicurezza e dell’ordine pubblico nelle mani dell’esercito. Ci si aspettano restrizioni sui trasporti e sugli spostamenti, come anche il bando di raduni pubblici. In Cile i casi di contagio sono arrivati a 238 con nessun decesso. Si tratta della seconda volta in sei mesi che Pinera dichiara lo stato d’emergenza. La prima era stata a ottobre quando la misura era stata usata per reprimere le proteste, causate dall’aumento del costo della vita.