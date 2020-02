Coronavirus, il Parlamento Ue: 'Quarantena per chi torna dal NordItalia'

Il Parlamento europeo ha chiesto ai funzionari e agli assistenti che sono stati in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto nelle ultime due settimane di restare in auto-isolamento a casa per 14 giorni. “Come sicuramente sapete il nuovo Coronavirus Covid-19 ora è arrivato in Europa”, si legge in una email interna al Parlamento europeo, di cui l’Agi ha preso visione.



Nell’email vengono indicate diverse aree colpite: Cina, Singapore, Corea del Sud e le regioni italiane di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. “Se avete viaggiato in una di queste aree negli ultimi 14 giorni, dovete rispettare le seguenti misure: rimanere a casa in auto-isolamento e non venite al Parlamento europeo (nemmeno al servizio medico)”, si legge nell’email. A funzionari e assistenti viene richiesto il telelavoro e di monitorare la temperatura due volte al giorno.



“Se dopo 14 giorni dal vostro ritorno, non avete sintomi, potete ritornare al lavoro dopo aver ricevuto luce verde”, si legge nell’email. In questo periodo numerosi funzionari e assistenti sono in vacanza per il periodo di interruzione scolastica dovuta al Carnevale.