Coronavirus: il Principato di Monaco eroga gli aiuti e proroga il contenimento

Anche nel Principato di Monaco sono state introdotte misure di contenimento analoghe a quelle italiane fino al 3 maggio. Il Principe, durante i suoi discorsi dal palazzo, ha dato fiducia ai monegaschi e ai residenti richiamandone il senso civico e difatti, per le strade, ci sono pochissime persone.

Sono consentiti brevi tragitti individuali per lo svolgimento di attività fisica o brevi passeggiate unicamente insieme a persone che vivono nella stessa casa. È possibile recarsi presso alimentari e farmacie, ma la distanza minima da mantenere con gli altri è di 1,5 metri. Gli accessi ai supermercati sono regolamentati, talvolta con file ordinate esterne, tutte le superfici sono disinfettate e tutti i dipendenti sono muniti di mascherine. Anche le strade pubbliche vengono lavate e disinfettate quotidianamente. I ristoranti sono chiusi, ma alcuni effettuano il servizio da asporto o le consegne a domicilio.

La sicurezza è garantita dalla Polizia di Monaco con controlli che, per Pasqua, vengono incrementati anche con l’utilizzo di droni. La sanzione per i trasgressori è di 200 euro.

Aiuti economici alle piccole imprese (anche societarie) e ai lavoratori autonomi sono stati previsti tramite l’erogazione, a fondo perduto, di 1.800,00 euro per marzo e altrettanti per aprile, con possibilità di ulteriore rinnovo. In aggiunta, indipendentemente dalle dimensioni del richiedente, è possibile ottenere dalla propria banca un finanziamento garantito al 100% dal Fondo di Garanzia Monegasco il quale ammonta a 50 milioni di euro e può essere incrementato. Il versamento dell'IVA può essere posticipato di tre mesi e non sono dovuti gli affitti degli immobili di proprietà statale per il secondo trimestre 2020.

Agevolazioni sono previste anche per le società che, nel 2019, hanno realizzato un fatturato, al netto delle imposte, inferiore a 500.000 euro. Tutte le informazioni su www.gouv.mc. Ulteriori aiuti sono allo studio con l'assistenza dell'Ordine degli Esperti Contabili di Monaco. A copertura di queste misure viene utilizzato il Fondo di Riserva Costituzionale che fu costituito con lo scopo di far fronte agli imprevisti senza aumentare le tasse, senza contrarre debiti, preservando il modello economico e sociale monegasco nonché la capacità del Paese di reagire e di investire per il futuro.

Tutti i giorni, alle 20,00, gli abitanti cantano l’inno e gli yacht ormeggiati nel porto di Monaco suonano simultaneamente in ringraziamento a medici e infermieri per il loro lavoro (video).