Coronavirus: in Russia aumento record dei contagi, oltre 100mila

La Russia ha registrato un incremento record di casi di Covid-19: 7.099 contagiati in più nelle ultime 24 ore, con il bollettino totale degli infetti nel Paese che ormai ha superato la soglia dei 100 mila (106.498). Secondo i dati comunicati dal centro operativo per la gestione dell'emergenza coronavirus, rilanciati dalle agenzie russe, con 101 nuovi decessi il numero complessivo delle vittime dell'epidemia è 1.073. Quasi il 40% dei casi, rilevano le autorità, non presenta sintomi.