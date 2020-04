Coronavirus, in Turchia Erdogan distribuisce mascherine gratuitamente

È partita martedì mattina in Turchia la consegna a domicilio di mascherine e acqua di colonia per uso disinfettante. La distribuzione è iniziata presso le abitazioni di chi ha più di 65 anni e i destinatari hanno trovato nella confezione una lettera del presidente, Recep Tayyip Erdogan: "Vi chiedo di rimanere in casa fino a quando la minaccia di questa epidemia non sarà alle spalle. Questa è la maniera più efficace per proteggervi", si legge nella lettera del presidente.

Erdogan ha mantenuto la promessa

Dopo l'annuncio di lunedì sera, quando Erdogan ha promesso che le mascherine sarebbero state distribuite gratuitamente, i cittadini turchi fuori dai programmi di sostegno per gli anziani possono farne richiesta per riceverle a casa, presso un sito apposito che fa capo alle poste turche e al ministero della Salute.