Coronavirus, la riservista Usa considerata "l'untrice" dai complottisti

Il Coronavirus è una questione mondiale. Ogni Paese è impegnato a combatterlo, ma anche a capire da dove sia venuto. Negli Stati Uniti i complottisti hanno individuato in una riservista dell'esercito la causa del contagio. Sarebbe stata Maatje Benassi - si legge sul Corriere della Sera - a portare il virus dalla Cina. Lo sostiene un reporter, che ha diffuso un video su youtube in cui accusa la donna di essere l'untrice degli Stati Uniti, senza prove. Ma dicendo che le sue fonti riservate sono sicure. Subito per la donna, che ha partecipato in ottobre a Wuhan ai MIlitary World Games, affrontando una gara di ciclismo con decine di altri atleti, sono arrivate le minacce da parte dei complottisti. La vita della donna è diventata un inferno. Ma la vicenda sembra essersi conclusa in maniera positiva, lo stalker messo in un angolo, ha cancellato il video e il suo account twitter e ha ritrattato tutto. La donna tra l'altro non è mai risultata positiva al Covid-19.