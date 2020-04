Coronavirus, Merkel in pressing sulla Cina: "Sia trasparente sul Covid 19"

"Io penso che quanto piu' trasparente la Cina sara' per quanto riguarda l'origine di questo virus, tanto meglio sara' per tutti in tutto il mondo, in modo da trarne le giuste le lezioni". E' quanto ha detto Angela Merkel alla conferenza stampa convocata dopo la riunione dell'unita' di crisi sul coronavirus in seno al suo governo.

Coronavirus, Merkel: Lockdown inevitabile se infezioni tornano a crescere Berlino

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che un ritorno al lockdown sarà "inevitabile" se i casi di Covid-19 nel Paese torneranno a crescere dopo l'allentamento delle misure restrittive. Secondo la cancelliera ci vorranno almeno due settimane per valutare gli effetti dell'allentamento delle misure. I funzionari tedeschi pensano che non ci sarà un secondo lockdown, ma, ha ammonito la cancelliera "se le cifre delle infezioni dovessero tornare a crescere in maniera esponenziale", il lockdown verrà ripristinato.