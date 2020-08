Coronavirus, New York City riapre musei, istituzioni culturali e bowling

La cultura riapre a New York. Dal 24 agosto infatti, come ha confermato il Governatore dello Stato Andrew Cuomo, i musei e le istituzioni culturali riapriranno le porte.

Per la prima volta da quando è partita la pandemia da Coronavirus che, nello Stato di New York, ha colpito molto duramente provocando, ad oggi, 32883 vittime e 430000 contagi.

‘Il mondo culturale di New York City-ha detto Cuomo- è da sempre protagonista nello stimolare creatività e piacere a generazioni di giovani. E indubbiamente in uno dei posti più vibranti al mondo. Quando la pandemia ha cominciato a colpire la città e la nazione vedere le porte dei musei chiuse è stato un colpo al cuore'.

L’annuncio è stato considerato una pietra miliare nella lotta della città contro il virus. Durante la primavera, New York era il centro della pandemia del Paese. Quasi la metà dei test per il Covid-19 era positiva. Oggi il Governatore ha annunciato che da ben otto giorni il tasso positivo è inferiore all’1%.

I musei che riapriranno dovranno comunque seguire strette norme di sicurezza utili a favorire la distanza di sicurezza e ad evitare qualsiasi tipo di assembramento.I visitatori dovranno obbligatoriamente indossare mascherine e la capacità sarà limitata al 25%.

‘Questa pandemia-ha ripetuto il Governatore- è ben lontana dall’essere finita ma siamo convinti che le istituzioni culturali possono riaprire se mantengono ferree linee guida di sicurezza e prendono forti precauzioni per mantenere sicuri i visitatori. Non vedo l’ora che i nostri musei possano nuovamente ispirare tutti gli americani che li visiteranno’.

Numerosi musei di New York City, tra cui l’American Museum of Natural History e il Metropolitan Museum of Art (MOMA) avevano già annunciato i loro piani di riapertura per fine agosto e inizi di settembre con le relative misure di sicurezza.

In ogni caso i tempi di lockdown hanno lasciato molte ferite sui musei, costretti a licenziare molti dipendenti senza avere la minima idea di quando potranno richiamarli al lavoro.

Nella stessa occasione Cuomo ha comunicato che il prossimo lunedì potrebbero riaprire le piste da bowling, ma al 50% della loro capacità e con le misure chiave di prevenzione: social distancing e utilizzo delle mascherine.

Lentamente, e con attenzione, sembra che a New York City la vita ricominci.