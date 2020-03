Coronavirus, l'Oms: "Molto vicini a una pandemia ma può essere contenuta"

Il direttore generale dell'Oms: degli 80mila casi in Cina, oltre il 70% guariti e dimessi

Con azioni "decise e prese in tempo, possiamo rallentare l'epidemia di coronavirus e prevenire contagi". Lo ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms in conferenza stampa a Ginevra, ricordando che "tra i contagiati, la maggior parte e' guarita. Degli 80 mila casi in Cina, oltre il 70% si sono ripresi e sono stati dimessi".

"Siamo molto vicini a una pandemia, ma può essere contenuta"

"Siamo incoraggiati dal fatto che l'Italia sta assumendo misure aggressive per contenere l'epidemia di Covid-19, e speriamo che queste misure diano prova di efficacia nei prossimi giorni". "Siamo molto vicini a una 'pandemia' perché molti altri Paesi potrebbero essere coinvolti, ma la contraddizione in questo caso è che, al contrario dell'influenza, questa epidemia può essere contenuta". A dirlo Michael Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).