Coronavirus, pipistrelli e pangolini bombe di virus pronte a esplodere

Edward Holmes è il virologo che, il 10 gennaio 2020, ha informato il mondo che la misteriosa polmonite che si stava diffondendo nella città di Wuhan era causata da un Coronavirus sconosciuto. Grazie a quei dati, è subito iniziata la corsa internazionale per ottenere un vaccino.

Adesso lo scienziato australiano e i suoi colleghi cinesi hanno trovato, nei pipistrelli del sud-ovest della Cina, altri quattro tipi di Coronavirus correlati a SARS-CoV-2 e altri tre correlati al virus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Questa concentrazione di virus è stata riscontrata in appena 400 campioni di pipistrelli in una minuscola area della provincia cinese dello Yunnan, 1.800 chilometri da Wuhan.



Edward Holmes con Yong-Zhen Zhang

(Chinese Centre for Disease Control) nel 2013

“Le specie di animali selvatici hanno un gran numero di virus ed è possibile che uno di loro emerga e provochi un'epidemia o una pandemia negli esseri umani. Non sono cose che accadono solo una volta ogni 100 anni", ha detto Holmes.

"Queste malattie pandemiche sono causate dalle attività umane, non da pipistrelli e altri animali. Quando l’uomo invade gli ecosistemi naturali. Nello Yunnan, ad esempio, l'estrazione di calcare caccia i pipistrelli dai loro rifugi e li costringe a cambiare territorio, spesso in gruppi più densi e con una maggiore trasmissione di agenti patogeni. In questa situazione è più facile che possano emergere nuovi virus”, ha aggiunto.

Uno dei Coronavirus scoperti, RpYN06, è il secondo parente più vicino del virus Covid. Le sequenze genomiche coincidono per il 94,5%.

Già alla fine di aprile 2012, sei minatori furono colpiti una grave polmonite dopo essere entrati in una miniera di rame della contea di Mojiang per ripulirle dalle feci di pipistrello. Tre delle persone colpite morirono. Le autorità sanitarie cinesi già allora sospettarono di un virus sconosciuto e organizzarono campagne di campionamento scientifico presso la miniera. Quei ricercatori, dell'Istituto di virologia di Wuhan, hanno trovato nei pipistrelli della miniera di Mojiang nove tipi di Coronavirus dello stesso genere del virus Covid.

