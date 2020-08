Coronavirus, l'Ungheria dal 1° settembre chiude le frontiere

Il governo ungherese dal 1 settembre chiude nuovamente le frontiere a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato in conferenza stampa Gergely Gulyas, capo dello staff del primo ministro Viktor Orban, secondo Hungary Today. Gli ungheresi di ritorno dall'estero potranno rientrare nel Paese, ma dovranno rispettare una quarantena per 14 giorni, o fino a quando non risulteranno per due volte negativi ai test effettuati a distanza di due giorni, ha precisato. Le misure sono pensate per scongiurare le infezioni dall'estero, ha detto Gulyas, sottolineando che il Paese deve prepararsi a proteggere i suoi cittadini anziani, i bambini che si preparano per l'inizio dell'anno scolastico e la situazione economica.