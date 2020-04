Coronavirus, Usa: 338mila casi. Ma Trump: "Siamo vicini al picco"

Secondo la Johns Hopkins University, negli Usa i casi registrati sono 337.971, mentre le vittime sono 9.654. I dati comprendono i casi di tutti i 50 Stati Usa, del Distretto di Columbia, dei territori d'oltremare e dei cittadini rimpatriati. L'unico che non ha finora riportato ufficialmente decessi è il Wyoming. Ma "ci stiamo avvicinando al picco" anche se "ci attendono giorni difficili", ha detto il presidente Donald Trump durante il consueto briefing precisando che finora in tutto il Paese sono stati fatti oltre un milione e mezzo di tamponi, un numero in termini assoluti maggiore rispetto a quello degli altri Paesi. "Nei prossimi giorni, l'America patirà l'apice di questa terribile pandemia. I nostri guerrieri in questa battaglia di vita e morte sono gli incredibili medici, infermieri e operatori sanitari sono in prima linea - ha affermato Trump -, ma stiamo iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel".