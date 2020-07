Coronavirus,15000 casi in un giorno record della Florida che apre Disneyworld

15300 casi di positivi al Coronavirus registrati domenica in Florida. Un record secondo il Dipartimento di Salute dello Stato. Il più alto numero di contagi registrati negli Stati Uniti da quando è iniziata la pandemia. Lo Stato (20 milioni di persone) guidato dal repubblicano Ron De Santis ha, fino ad ora, contato 4200 vittime e 270000 contagi. In testa alle città Miami-Dade dove l’aumento dei contagi ha già saturato i sei ospedali e costretto il sindaco a cambiare i piani di riapertura e imporre il coprifuoco e la proibizione di mangiare all’interno dei ristoranti. Cifre di contagi in crescita nello stesso giorno della riapertura di Disneyworld ad Orlando e la decisione di far ritornare a scuola i ragazzi ad agosto.

Con questi numeri lo Stato del ‘sole’ ha superato il record della passata settimana della California, 11694 casi e di New York in aprile,11571, quando lo Stato era l’epicentro della pandemia.

Tutte le grandi città della Florida, da Orlando, a Miami, a Fort Lauderdale hanno aumentato sia i tamponi ma soprattutto i contagi. Nell’ultima settimana lo Stato ha avuto più di 500 morti.Un’ulteriore preoccupazione viene dal fatto che ad agosto è prevista la grande Convention Repubblicana a Jacksonville, proprio in Florida. In tutti gli Stati Uniti solo 10 Stati non hanno aumentato i casi e negli ultimi 4 giorni la media è stata di 60000 al giorno, un record mondiale.

Controlli e ricoveri crescono in Texas, Florida, Arizona e California, i più popolati del Paese. Finalmente anche la task force della Casa Bianca ha dichiarato che l’uso della mascherina in pubblico è assolutamente essenziale, nonostante le proteste di alcune zone di Missouri e Michigan. Ma per la prima volta anche Donald Trump è apparso in pubblico ‘mascherato'.