Coronavirus.19000 milioni di dollari gli aiuti di Trump agli agricoltori.

19000 milioni di dollari di aiuti agli agricoltori americani colpiti dal Coronavirus è un altro pacchetto di aiuti del superbazooka da 2000 bilioni di dollari che Donald Trump ha messo in campo per sostenere l’economia americana e i lavoratori.

Il piano prevede 16000 milioni di dollari in pagamenti cash agli agricoltori e 3000 milioni per acquistare prodotti freschi, latte e carni destinati ai banchi alimentari di tutto il Paese.

’Sono grandi americani gli agricoltori, mai si sono fermati in questa pandemia, semplicemente fanno quello che deve essere fatto’ ha detto Trump riconoscendo il grande lavoro di tutto il comparto agricolo. Infatti nel Paese, fino ad ora, sono mancati prodotti come disinfettanti, carta igienica e tutti i prodotti di protezione individuale, ma mai un giorno sono mancati sui banchi delle grandi catene alimentari come Costco, Publix, Target, Eldi o Windy, frutta, verdure e carni di ogni tipo, dal maiale, al manzo, al pollo.

Coronavirus.19000 milioni di dollari di aiuti per gli agricoltori americani

Il Presidente spera inoltre che si possa fare un taglio delle tasse per questi lavoratori, una proposta che piace molto ai suoi avversari democratici.

E questo misura potrebbe essere inserita nel nuovo piano di aiuti che il Congresso sta discutendo in quanto i 2000 bilioni non sono ancora sufficienti.

Tra gli aiuti alle compagnie aeree, 23000 milioni, alle PMI 350000, ai lavoratori senza lavoro, da 600 a 1200 dollari, ai giovani 500, agli agricoltori 19000 milioni e a tanti altri settori i fondi non sono ancora abbastanza.

Anche perché sebbene tutti siano convinti che si è raggiunto il picco della pandemia con oltre 700000 casi e 37000 morti, i maggiori esperti sanitari hanno previsto quasi un raddoppio dei decessi, tra i 60000 e 65000.

Il Paese , in particolare in alcuni Stati Stati come Michigan, Virginia e Wisconsin, sta mostrando di essere molto vicino al punto di saturazione del lockdown. Sono infatti iniziate manifestazioni nelle strade di gente in auto che ha bloccato il traffico, stanca di non poter più andare al lavoro.

E il Presidente non ha risparmiato attacchi diretti a questi Governatori, tutti democratici, sostenendo che’ sono stati molto duri con queste misure e la gente ha protestato in maniera molto responsabile’.

In ogni caso tutta l’America sta scaldando i motori per ripartire e le nuove guide lines a tre fasi presentate da due giorni indicano che il momento del liberi tutti sia abbastanza vicino. Già alcune spiagge del Sud della Florida hanno riaperto.

Ma i medici con Debora Birxi in testa hanno consigliato che si potrà riaprire solo quando si vedrà une reale traiettoria discendente della pandemia, un numero di casi in meno documentati e duraturi e molte prove diagnostiche fatte.Oggi si stanno facendo settimanalmente tra il milione e il milione e mezzo di test.