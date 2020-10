Coronavirus,Melania Trump sofferente diserta la campagna elettorale.

Mentre il marito, una specie di highlander, che ha sconfitto il virus in soli quattro giorni, la moglie Melania continua a soffrire della malattia e infatti in un comunicato ufficiale si conferma che'Melania Trump continua a soffrire dei postumi del Covid-19 e per questo ha annullato la sua prima apparizione in campagna da mesi' Martedì sera avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione del marito in Pennsylvania, ma ha deciso di non andarci.

"La signora Trump continua a sentirsi meglio ogni giorno ma, con una tosse persistente e per un'abbondanza di cautela, non viaggerà oggi", ha detto Stephanie Grisham, il capo del personale della first lady .

Quella in Pennsylvania sarebbe stata la sua prima apparizione di persona ad un evento della campagna da più di un anno, escludendo nel conto l’apparizione alla Convention nazionale repubblicana di agosto alla Casa Bianca. A proposito del Covid il Presidente ha descritto i dolori provati durante la breve malattia ‘i dolori mi hanno colpito tutti in una volta e sembrava di essere sopra un ottovolante. Avevo dolori muscolari, tosse, mal di testa e sensazione di estrema stanchezza'.

Al momento non ci sono piani alternativi di presenza in campagna per la first lady. La stessa fonte ufficiale di Melania Trump ha sostenuto che ’nonostante non sia il momento di stare completamente fuori dai riflettori i problemi di salute della signora sono adesso più importanti’. La figura della first lady in campagna elettorale è stat veramente poco visibile. Di lei ci si ricorda di un discorso verso la fine della prima campagna elettorale in cui disse che "Sono un'immigrata e lasciate che vi dica che nessuno apprezza la libertà e le opportunità dell'America più di me’. Poi solo delle apparizioni ai dibattiti presidenziali.Quello in Ohio con Biden ed è prevista un’apparizione a quello finale in Tennessee. In realtà, in mancanza dell’aiuto della moglie, Trump ha l’aiuto dei figli adulti. Questa settimana, Ivanka Trump farà tappa in Michigan, Wisconsin, North Carolina e Florida; Eric Trump si reca nel New Hampshire e nel Michigan, mentre sua moglie, Lara Trump, membro della campagna di rielezione, va in Nevada e Arizona; Donald Trump Jr. parteciperà a eventi in North Carolina e Pennsylvania