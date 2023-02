"Così Camilla diventerà Regina d'Inghilterra". Carlo e la doppia incoronazione

Uk, cambia il cerimoniale per l'incoronazione di Carlo III. Retroscena

Cresce l'attesa per l'incoronazione ufficiale di Carlo III nel Regno Unito, in seguito alla morte della Regina Elisabetta, ma emergono indiscrezioni importanti sul cerimoniale. "Il 6 maggio - svela lo storico Higo Vickers - ci sarà un’incoronazione, moltiplicata per due: un re crea una regina, mentre una regina non crea un re". Vickers, legato ai Windsor, persona di fiducia di Filippo duca di Edimburgo e di Elisabetta II, che ha «sorvegliato» sulla correttezza storica del Giubileo di Platino ed è addentro ai segreti ingranaggi della Firm, la Ditta dei Windsor, svela una cosa clamorosa su Camilla, compagna di Carlo: "Nessun mistero: il motivo per chiamarla Regina consorte era per differenziarla dalla regina Elisabetta: ormai, mesi dopo la morte di Elisabetta, non ha più senso quel consorte. Camilla sarà Regina. C’è l’idea di coinvolgere i nipoti di Camilla: rispecchia l’idea di una famiglia allargata, come tante. In passato erano figli dell’aristocrazia a svolgere ruoli come quello di affiancare la regina mentre viene consacrata con l’olio benedetto che invece toccherà ai nipoti di “nonna” Camilla".

"Quanto ai Windsor - prosegue Vickers al Corriere - ci sarà la prima linea, i Working Royals. Ma sarà difficile come già al funerale di Elisabetta dare un posto a tutta la famiglia reale. E non è ancora chiaro come vestiranno, spero che le donne, le principesse Kate, Anna, saranno in abito lungo da sera e tiara. La posizione di Harry nell’incoronazione di Carlo III è come quella di Edoardo VIII nel 1937 all’incoronazione del fratello Bertie (Giorgio VI). Il duca di Windsor, aveva fatto sapere che "avrebbe potuto essere a Londra" nei giorni dell’incoronazione del fratello... facendo immaginare che sarebbe comparso in abbazia. Alla fine si convinse a dichiarare che «come Re precedente, era inappropriato. Seguì l’incoronazione dalla sua tv a Parigi. William? All’incoronazione renderà omaggio, inginocchiandosi, davanti al padre. Ma per lui nessun ruolo di coordinamento di questa incoronazione".