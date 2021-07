Covid, il premier del Lussemburgo Xavier Bettel in condizioni serie ma stabili

Il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel è in condizioni "serie ma stabili" dopo essere stato ricoverato ieri a causa del covid-19. Lo ha reso noto il suo governo, precisando che i suoi livelli di ossigeno nel sangue sono troppo bassi. Bettel, 48 anni, è risultato positivo a fine giugno, dopo aver partecipato al summit europeo a Bruxelles. Ieri è stato ricoverato in ospedale, dove si era inizialmente pensato di tenerlo in osservazione per 24 ore.

Oggi il comunicato del governo spiega che rimarrà in osservazione in ospedale per due o quattro giorni. Il ministro delle Finanze Pierre Gramegna è stato incaricato della gestione degli affari correnti, fino a quando il premier non potrà riprendere le sue funzioni. Capo del governo lussemburghese dal dicembre 2013, Bettel aveva avuto inizialmente un po' di febbre e mal di testa ed era intenzionato a lavorare da casa. Il premier lussemburghese aveva detto di essersi vaccinato con una sola dose. Secondo i media si tratta del vaccino AstraZeneca.