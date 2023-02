Cresce il rischio escalation Nato-Mosca. Mig russi nello spazio aereo polacco

Guerra Ucraina: i caccia russi entrano nello spazio aereo polacco

L'invasione russa dell'Ucraina è giunta al 356esimo giorno: e questa mattina è riecheggiata di nuovo la sirena d'allarme a Kiev. L'allerta aerea è durata circa due ore.

Il ministero della Difesa olandese ha riferito che due suoi caccia F-35 hanno intercettato una formazione di tre aerei militari russi sopra la Polonia e li hanno scortati fuori da tale spazio aereo. Secondo il ministero i velivoli russi arrivavano da Kalilingrad, l'exclave russa sul mar Baltico tra Polonia e Lituania.

Stoltenberg: "I jet non sono urgenti, ora serve consegnare i tank"

"La priorità ora è consegnare i tank, i Leopard e gli altri che sono stati promessi, nonché i veicoli blindati di fanteria. Ed è quello che stanno facendo gli alleati. Poi bisogna far sì che ci siano le munizioni. I jet non sono la questione più urgente ora, ma la conversazione è in corso perché le necessità dell'Ucraina evolvono con l'evolversi della guerra". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aprendo l'incontro a Bruxelles del formato di Ramstein.